Общество

В День российской науки «Титан-Полимер» предложил псковичам прокачать свои знания

В День российской науки завод «Титан-Полимер» предложил псковичам прокачать свои знания. Сотрудники предприятия опубликовали опрос в группе завода в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«8 февраля отмечается День российской науки. Это праздник академиков, учёных, профессоров, решивших посвятить свою жизнь научной- исследовательской деятельности. Однако развитие науки невозможно представить без научных приборов», – отметили на предприятии и предложили читателям ответить на вопрос: какого из пяти перечисленных приборов нет в заводской лаборатории «Титан-Полимера».

Прокачать научные познания жители региона могут в опросе по ссылке.