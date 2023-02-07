Общество

Оттепель придет в Псковскую область

Оттепель придет в Псковскую область, сообщает метеоцентр «Фобос».

Юг страны оказался во власти самого мощного арктического вторжения с начала зимы. Крым и Кубань заметает снегом. Накануне в Крыму отмечались порывы до 18–19 м/с. Сильные снегопады привели к образованию метелей: в Симферополе и Севастополе.

Непогоду на Юг принес активный средиземноморский циклон, который стремительно слабеет. Уже сегодня ядро вихря уйдёт в акваторию Каспийского моря, а осадки сохранятся только в горах Кавказа. Что же касается температуры, то она пока останется аномально низкой: дело в том, что в Южную Россию распространяется морозный антициклон, который, в свою очередь, вытесняет тёплый североатлантический циклон.

«В такой ситуации, на севере нашей страны сегодня будет даже теплее, чем на юге. Оттепели пробьются на Кольский полуостров, в Карелию, Ленинградскую и Псковскую области. В то время, как в Причерноморье слабый плюс возможен только в Крыму, Херсонской области и на побережье Кубани», - отметили синоптики.

До конца рабочей недели атмосферная ситуация практически не будет меняться. На север Русской равнины продолжат пробиваться новые волны непогоды из Европы. А Юг останется под влиянием зоны повышенного давления, и температура будет медленно расти за счёт солнечного прогрева.