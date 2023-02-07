Общество

Госдума планирует отладить закон о занятости и простимулировать долгосрочные сбережения россиян

Думским комитетам по бюджету и налогам и по финансовому рынку необходимо разработать в весеннюю сессию правовые механизмы, стимулирующие и поощряющие долгосрочные сбережения россиян, включая предоставление налоговых льгот.

В то же время комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов нужно будет анализировать социально-экономические показатели развития страны и при необходимости вносить поправки, направленные на рост реальной зарплаты, увеличение минимального размера оплаты труда, снижение бедности и неравенства. Такие законодательные инициативы вошли в план реализации Госдумой президентских поручений по итогам прошедшего 15 декабря 2022 года заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Совет палаты утвердил документ 6 февраля, сообщает «Парламентская газета».

Полезный элемент в реализации поручений президента — новая редакция Закона «О занятости». Среди его авторов — спикеры обеих палат парламента. Акцент в документе сделан на предотвращении безработицы. Проект предполагает расширение категорий россиян, которым положена помощь от служб занятости. Например, речь идет о людях, которые хотят сменить работу или находятся под угрозой увольнения. В первую очередь, согласно документу, услуги служб занятости смогут получить участники специальной военной операции и члены их семей.