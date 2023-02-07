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С особым вниманием отнестись к домашнему очагу советует народный календарь 9 февраля

09.02.2023 08:53|ПсковКомментариев: 0

С особым вниманием отнестись к домашнему очагу советует народный календарь в день Златоустьева огня.

Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину, сообщает calend.ru.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.

На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.

Этому святому в народе принято было молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Теги: #народный календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
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