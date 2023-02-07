Названа самая популярная вакансия в Псковской области

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Псковской области.
Так, по данным службы исследований hh.ru, из 7 самых популярных вакансий Псковской области 6 предлагали удаленный формат занятости. Самой популярной среди местных соискателей стола вакансия оператора электронных онлайн-заявок с зарплатой до 60 000 руб. на руки. Она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 3805 человек! На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия делопроизводителя электронных заявок в банк на удаленной основе, на которую откликнулись 3378 соискателей из Псковской области.
«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.
Топ вакансий в Псковской области по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:
|
Название вакансии
|
Количество откликов от соискателей
|
Оператор электронных онлайн-заявок (удаленная работа, без звонков)
|
3805
|
Делопроизводитель электронных заявок в банк (без звонков, удаленно)
|
3378
|
Оператор электронных заявок (удаленная работа)
|
3034
|
Удаленный сотрудник
|
2840
|
Менеджер Маркетплейс / Ассистент / Помощник
|
2689
|
Чат-менеджер PARTA (удаленно)
|
1740
|
Ночной администратор электронных заявок (ввод данных, удаленная работа)
|
1467
Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 000 откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 000. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.
Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:
|
Название вакансии
|
Предлагаемая зарплата
|
Регион
|
Кол-во откликов
|
Актёр
|
от 80 000 до 135 000 рублей на руки
|
Москва
|
16095
|
Начинающий тестировщик
|
от 50 000 до 100 000 рублей на руки
|
Москва
|
15886
|
Автор познавательных текстов для детей
|
от 30 000 рублей на руки
|
Москва
|
13894
|
Ученик чародея (Удаленно)
|
от 50 000 рублей до вычета налогов
|
Краснодарский край
|
13567
|
Джуниор/Стажер Web/Mobile/UX/UI-дизайнер
|
от 15 000 до 75 000 рублей на руки
|
Москва
|
13160
|
Выгульщик собак/Догситтер
|
от 15 000 до 40 000 рублей на руки
|
Москва
|
12574
|
Стюард-официант на поезд "Сапсан"
|
от 52 000 до 80 000 рублей на руки
|
Санкт-Петербург
|
9164
|
Корпоративный психолог / помощник психолога
|
от 60 000 до 90 000 рублей на руки
|
Москва
|
8405
|
Junior Frontend-разработчик
|
з/п не указана
|
Новосибирская область
|
7610
|
Администратор в городскую поликлинику
|
от 67 390 рублей до вычета налогов
|
Москва
|
6555
|
Бортпроводник
|
до 130 000 рублей до вычета налогов
|
Москва
|
6402
|
Заместитель гендиректора по безопасности (строительная компания)
|
от 120 000 до 160 000 рублей на руки
|
Москва
|
6391
|
Наставник/репетитор по предметам начальной школы 1-4 класс
|
з/п не указана
|
Санкт-Петербург
|
6385
|
Менеджер по подбору персонала (удалённо)
|
от 50 000 до 300 000 рублей на руки
|
Москва
|
6224
|
Диктор по озвучиванию голосовых роботов, дистанционно
|
з/п не указана
|
Москва
|
5842