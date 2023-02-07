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Общество

Названа самая популярная вакансия в Псковской области

09.02.2023 09:41|ПсковКомментариев: 0

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Псковской области.

Так, по данным службы исследований hh.ru, из 7 самых популярных вакансий Псковской области 6 предлагали удаленный формат занятости. Самой популярной среди местных соискателей стола вакансия оператора электронных онлайн-заявок с зарплатой до 60 000 руб. на руки. Она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 3805 человек! На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия делопроизводителя электронных заявок в банк на удаленной основе, на которую откликнулись 3378 соискателей из Псковской области.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Топ вакансий в Псковской области по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:

Название вакансии

 

Количество откликов от соискателей

Оператор электронных онлайн-заявок (удаленная работа, без звонков)

3805

Делопроизводитель электронных заявок в банк (без звонков, удаленно)

3378

Оператор электронных заявок (удаленная работа)

3034

Удаленный сотрудник

2840

Менеджер Маркетплейс / Ассистент / Помощник

2689

Чат-менеджер PARTA (удаленно)

1740

Ночной администратор электронных заявок (ввод данных, удаленная работа)

1467

 

Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 000 откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 000. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.

Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:

Название вакансии

Предлагаемая зарплата

Регион

Кол-во откликов

Актёр

от 80 000 до 135 000 рублей на руки

Москва

16095

Начинающий тестировщик

от 50 000 до 100 000 рублей на руки

Москва

15886

Автор познавательных текстов для детей

от 30 000 рублей на руки

Москва

13894

Ученик чародея (Удаленно)

от 50 000 рублей до вычета налогов

Краснодарский край

13567

Джуниор/Стажер Web/Mobile/UX/UI-дизайнер

от 15 000 до 75 000 рублей на руки

Москва

13160

Выгульщик собак/Догситтер

от 15 000 до 40 000 рублей на руки

Москва

12574

Стюард-официант на поезд "Сапсан"

от 52 000 до 80 000 рублей на руки

Санкт-Петербург

9164

Корпоративный психолог / помощник психолога

от 60 000 до 90 000 рублей на руки

Москва

8405

Junior Frontend-разработчик

з/п не указана

Новосибирская область

7610

Администратор в городскую поликлинику

от 67 390 рублей до вычета налогов

Москва

6555

Бортпроводник

до 130 000 рублей до вычета налогов

Москва

6402

Заместитель гендиректора по безопасности (строительная компания)

от 120 000 до 160 000 рублей на руки

Москва

6391

Наставник/репетитор по предметам начальной школы 1-4 класс

з/п не указана

Санкт-Петербург

6385

Менеджер по подбору персонала (удалённо)

от 50 000 до 300 000 рублей на руки

Москва

6224

Диктор по озвучиванию голосовых роботов, дистанционно

з/п не указана

Москва

5842

 

Теги: #работа #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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