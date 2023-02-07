Общество

Названа самая популярная вакансия в Псковской области

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей в Псковской области.

Так, по данным службы исследований hh.ru, из 7 самых популярных вакансий Псковской области 6 предлагали удаленный формат занятости. Самой популярной среди местных соискателей стола вакансия оператора электронных онлайн-заявок с зарплатой до 60 000 руб. на руки. Она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 3805 человек! На втором месте по популярности в регионе оказалась вакансия делопроизводителя электронных заявок в банк на удаленной основе, на которую откликнулись 3378 соискателей из Псковской области.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — комментирует руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Топ вакансий в Псковской области по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год:

Название вакансии Количество откликов от соискателей Оператор электронных онлайн-заявок (удаленная работа, без звонков) 3805 Делопроизводитель электронных заявок в банк (без звонков, удаленно) 3378 Оператор электронных заявок (удаленная работа) 3034 Удаленный сотрудник 2840 Менеджер Маркетплейс / Ассистент / Помощник 2689 Чат-менеджер PARTA (удаленно) 1740 Ночной администратор электронных заявок (ввод данных, удаленная работа) 1467

Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актера в Москве набрала больше 16 000 откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 000. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.

Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год: