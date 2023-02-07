Общество

В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта

Прием заявок на программу переобучения в рамках национального проекта «Демография» стартовал в России, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Стартовала федеральная программа переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Уже сейчас соискателям доступно около 7,7 тысячи образовательных программ, число которых будет увеличиваться. Получить новые знания смогут 138 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что участником программы могут стать граждане в возрасте от 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, пишет РИА Новости.

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, за четыре года реализации федеральных программ по переобучению в рамках нацпроекта «Демография» более 600 тысяч человек смогли получить новые компетенции.