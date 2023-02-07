Общество

Место встречи: улица Леона Поземского

«МК в Пскове» совместно с фотографом Александром Елисеевым представляет очередной выпуск проекта «Место встречи».

На этой неделе место нашей встречи — улица Леона Поземского. Такая же древняя, как и предыдущие, но со своими особенностями. В современной истории города ей досталось роль даже не второй, а третьей скрипки. Здесь не такое интенсивное движение, как на городских магистралях, а туристы обычно доходят до Варлаамовской башни и разворачиваются. На самом деле, улица Леона Поземского, как и другие, намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Подробности здесь>>>