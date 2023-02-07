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Общество

Дивный мир без госзакупок

09.02.2023 12:09|ПсковКомментариев: 0

Высказывание Валентины Матвиенко про «вредительский закон» о госзакупках породили новую волну дискуссий о необходимости его существования. Бывшая священная корова, по отношению к которой на местах не дозволено было высказывать критику, оказалась стремительно разжалована в эпоху смягчения антикоррупционного законодательства. Пока еще работающий закон сильно искривляет конкурентное пространство, не защищает от техзаданий под «любимого поставщика» или непредсказуемых результатов работы подрядчика, как это, например, случилось с так и не начавшейся реставрацией Псковского кремля. Однако он же позволяет ловить коррупционеров за руку и контролировать эффективность расходования бюджетных средств, подтверждением чему служат уголовные дела и прокурорские акты. По каким колдобинам едет в России система госконтрактов - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Старый тренд в новые времена

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала идею об изменении знаменитого 44-ФЗ - закона о госзакупках. Соответствующее предложение уже поступило в правительство. «Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», - заявила спикер верхней палаты российского парламента.

Слова Валентины Матвиенко актуализировали споры о необходимости, в принципе, существования публичной и конкурентной контрактной системы в России. Нужно ли скорректировать 44-ФЗ на время спецоперации? Или отменить его вовсе?

Вопросы к системе госзакупок появились сразу же после ее внедрения в бесконечно далеком теперь 2005 году. В эпоху второго срока Владимира Путина и президентской каденции Дмитрия Медведева была задана четкая установка на борьбу с коррупцией, вводилось множество законодательных норм для противодействия злоупотреблениям. Просматривался тренд на вхождение России в стан цивилизованных стран, где законы против коррупции работают давно и успешно.

В частности, у государственных и муниципальных служащих появилась обязанность после отставки сообщать бывшему работодателю о новом месте трудоустройства. Многие псковские организации на заре правоприменения нормы столкнулись со штрафами за ее несоблюдение, принимая на работу бывших чиновников. А если вышедшие на свободный рынок труда пытаются устроиться в фирмы, работавшие с государственными подрядами, то сделать это могут через муторную процедуру прохождения конкурсной комиссии, следящей за проявлениями конфликта интересов.

Ради его искоренения был введен запрет на участие родственников руководителей в поставках по госзакупкам, что являлось обычной практикой в 90-е годы. В Псковской области на этом погорела экс-руководитель особой экономической зоны «Моглино».

В 2019 году против Ольги Торбич было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями: ОЭЗ закупила офисную мебель на 700 тысяч рублей у близкого родственника руководительницы. Первая инстанция признала ее виновной и назначила 60 тысяч рублей штрафа, однако апелляция отправила дело на пересмотр. Новый приговор - оправдательный - был также отменен в апелляции. В третий раз рассмотрение дела в городском суде к настоящему моменту еще продолжается.

Во время активизации борьбы с коррупцией и коррупционерами у чиновников и депутатов появилась обязанность декларировать свое имущество и выкладывать документ в публичный доступ. С 1 марта нынешнего года вступает в силу закон, согласно которому декларации депутатов Госдумы и региональных заксобраний, членов Совфеда станут обнародовать в обезличенном виде. В конце прошлого года от декларирования были вовсе освобождены как силовики, принимающие участие в спецоперации, так и чиновники, отправленные в командировки на новые территории. Также для этой категории перестал действовать запрет принимать «вознаграждения и подарки гуманитарного (благотворительного) характера».

В Госдуме находится внесенный президентом законопроект о выходе из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Вчера его одобрил комитет Думы, это значит, что закон будет предложен депутатам для принятия. Во всем этом можно усмотреть смещение вектора на смягчение антикоррупционных практик.

«Священная корова»

Теперь пристально присматриваются к системе госзакупок. Первая версия закона, регулирующая заказы органов власти, была принята в 2005 году и не выдержала критики ни из оппозиционного стана, ни с самого верха. «Этот закон, - дал свою оценку тогдашний президент Дмитрий Медведев в мае 2011 года, - возник как способ противодействия коррупции путем повсеместного использования конкурсных процедур. Но как и многое из того, что формализуется в России, сфера его действия приобрела просто безбрежный характер».

В итоге закон не просто изменили - полностью отменили после принятия нового в 2013 году. Но и он за последние десять лет претерпел немало изменений из-за регулярно вскрывающихся недостатков из разряда «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». В 2020 году в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове с резкой критикой системы госзакупок выступил Александр Братчиков, на тот момент возглавлявший администрацию Пскова, а сегодня занимающий пост председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов.

По его мнению, жители областной столицы страдают из-за того, что чиновники вынуждены подменять смысл деятельности сухим соблюдением буквы закона. В пример он привел ситуацию с иногородними подрядчиками, выигрывающими конкурсы на дорожные работы.

«Буквально молимся мы на 44-й федеральный закон как на некую панацею, - заявил Александр Братчиков. - А что в итоге? Как бы ни крутились чиновники, а на конкурсах подчас побеждают совершеннейшие «темные лошадки», притом из других регионов. Вот такой иногородний подрядчик – типичный, извините, гастарбайтер, в плохом смысле слова. Мало того, что отнимает работу у местных, так еще и нормально контролировать его работу рычагов не существует».

Не более чем рассуждения на тему вызвали окрик из антимонопольной службы, одного из ведомств, контролирующих закупки. Возглавлявшая в ту пору Псковское УФАС Ольга Милонаец вынесла главе администрации областного центра предостережение с аргументацией о недопустимости создания конкурентных преимуществ местным организациям. То есть система госконтрактов совсем недавно являла собой «священную корову». В новую эпоху оказалось, что одно из первых лиц государства может себе позволить высказывания куда более радикальные - вовсе об отмене того, что совсем недавно казалось незыблемым.

Хитрость против хитрости

Слова Валентины Матвиенко о «вредительском законе» хорошо понимают те, кто с ним сталкивался. Закон о госзакупках, выравнивая одни отношения, искривляет другие. Вертеть этим дышлом чиновники научились быстро, подгоняя техзадания под нужный результат. На каждую хитрость контролирующих органов приходится другая хитрость от исполнителей. Когда речь идет о настоящей большой коррупции, схемы обхода «блокировок» оказываются виртуозными. Однако честный заказчик может и сам попасть в эту ловушку. Если техзадание составить слишком подробно, в деталях прописывая нужный результат, можно нарваться на обвинения в подстройке под «любимого поставщика». Особенно трудно приходится заказчикам интеллектуального продукта. На выходе можно получить непредсказуемый эффект. Так произошло несколько лет назад с проектом реставрации Псковского кремля. Контракт на его подготовку выиграла фирма из Кургана, не работавшая ранее в Пскове и не имевшая достаточно опыта для масштабной научной работы, однако вдвое сбившая цену от первоначальной. Заказчика итог работы курганцев не удовлетворил, и пока длились суды, в которых исполнитель требовал оплатить работу, Минкульт направил запланированные для Пскова деньги на другое направление. Кремль так и не был отреставрирован. В этом году Псковский музей вынужден ввести плату за его посещение, заработанные деньги будут направлены на поддержание текущего состояния главной местной достопримечательности.

От некачественных поставок страдают и более чувствительные сферы, такие как организация питания школьников. Уменьшение порций, просрочка, продукты без сертификатов, непорядок с отбором суточных проб - такие факты установила прокуратура, сказано в отчете регионального надзорного ведомства за прошлый год. Добавим сюда затягивание капремонта школ, который должен был завершиться к 1 сентября, но во многих учреждениях строительные бригады работают до сих пор. Все это тоже побочные эффекты системы госзакупок.

Есть и другая сторона этой монеты, которая поворачивается к рядовым ОООшкам, рискнувшим заработать копейку на государственных подрядах. Прокуратура Псковской области отмечает высокий уровень нарушений в сфере закупок по итогам прошлого года. В абсолютных цифрах - 1022 случая (против 948 годом ранее).

«Несмотря на принятые меры реагирования, не удалось решить вопрос полного погашения долга перед предпринимателями за поставленные товары и оказанные услуги. Размер просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов перед хозяйствующими субъектами на 1 января 2023 года составил 3,8 млн рублей», - сказано в отчете ведомства.

Неэффективно израсходованных бюджетных средств, выделенных на нацпроекты и госпрограммы, люди в синих погонах насчитали на 1 млрд рублей.

Жителям Псковского района памятен случай 2010 года, когда муниципалитет потратил на покупку новой иномарки для главы 1,25 млн рублей, выделенные из областного бюджета в качестве поощрения за эффективную работу. Возглавлявший тогда район Владимир Шураев оправдывался, что «средств, потраченных на покупку машины, все равно не хватило бы ни на капитальный ремонт домов, ни на решение других, масштабных задач». Наказан он был только общественным порицанием.

При этом нередки случаи, когда главы районов оказываются подвергнуты порке за попытку пройти между Сциллой госзакупок и Харибдой климатических условий. Если в установленные сроки не провести работы, на которые выделены федеральные или региональные средства - получишь по шапке. Однако пока идут деньги, пока проходят торги, может и снег выпасть. А, например, дорогу делать надо. В попытке лавировать местные руководители отдают распоряжение начинать работы до завершения конкурсных процедур - и получают еще больнее.

Но и тут главы районов ищут пути для обходного маневра, завершающегося в собственном кармане. В начале этого года вынесен приговор (три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты) бывшему главе Палкинского района. Тот подписал на брата акт приемки ремонта дороги и тротуара на 160 тысяч рублей - на самом деле эти работы выполнила другая организация в качестве благотворительности. На реконструкции сельского ДК и других дорожных работах были списаны еще 1 миллион за фактически невыполненные работы.

СВО все спишет?

Изначально система госзакупок содержала множество изъянов, хотя и затевалась с благим намерением: освободить рынок от корыстных интересов чиновничества, создать общенациональную систему с единым федеральным сайтом. Почти за двадцать лет существования эта система совершенствовалась, излечивались одни болевые точки, появлялись новые язвы. Сейчас эволюционный процесс поставлен под вопрос. В теории публичные и открытые закупки должны позитивно влиять на формирование конкурентного рынка. В российских реалиях этот тезис был реализован в несколько искаженном виде. Однако полностью ставить всю систему на паузу равносильно тому, чтобы заявить, что парламентаризм - это зло, потому что многие депутаты увлекаются говорением вместо делания. Можно привести сравнение и с английским газоном: только поливая его триста лет, можно добиться изумрудных вершков и крепких корешков. У нас же получается, что текущая реальность подгоняется под необходимый в моменте результат. С надеждой на то, что СВО все спишет.

В современной ситуации многие пытаются угадать исторические параллели, соотнося сегодняшний день с разными периодами из прошлого страны. В частности, вспоминают Первую мировую войну, когда страна столкнулась с необходимостью введения экстренных мер. Есть мнение, что на начальном этапе Российская империя имела огромные проблемы на фронте из-за недобросовестных поставщиков. Отступление 1915 года связывают со снарядным и патронным кризисом. В тылу в это время на армейских поставках делались миллионные состояния.

От участия в той войне союзная России Британия освободила писателя Олдоса Хаксли. Сидеть в окопе ему не позволяло здоровье. Как-то он написал: «То, что люди не учатся на ошибках истории, - самый главный урок истории». А новая «священная корова» - айтишники - говорят: «Работает, не трогай».

Юлия Магера

Теги: #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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