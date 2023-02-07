Общество

Умер последний председатель Совмина РСФСР Иван Силаев

Последний председатель Совета Министров РСФСР и бывший директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев скончался 8 февраля в возрасте 92 лет.

Силаев родился 21 октября 1930 года. Окончил Казанский авиационный институт. Был директором Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 годах, куда поступил мастером в 1954 году, сообщает «Парламентская газета».

В 1974 году Силаева перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где он работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах Силаев занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, в 1990-1991 годах — председателя Совета Министров РСФСР. Подал в отставку с поста председателя Совмина РСФСР 26 сентября 1991 года.