Дистрибьюторскую компанию в Пскове уличили в нарушении требований технических регламентов

Региональное управление Роспотребнадзора привлекло к административной ответственности псковскую компанию - ООО «ГК Мега Холод», занимающуюся дистрибьюторской деятельностью, сообщается на сайте ведомства.
Внеплановую проверку компании провели по требованию прокуратуры в период с 30 января по 3 февраля.
«Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, вынесено наказание в виде предупреждения», - отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, часть 1 статьи 14.43 - нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов.