Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня «соображать на троих» будут Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Олег Добрынин. Они будут рассуждать о том, легко ли быть главой района и нужно ли отменять 44-й федеральный закон, предполагающий контрактную систему в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира – 56-73-72.