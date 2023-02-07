Общество

Более чем на 10,5 тысяч объектов увеличилось количество движимого имущества в Псковской области за 2022 год

Более 10,5 тысяч объектов движимого имущества в 43 государственных бюджетных учреждения области передал комитет по управлению госимуществом Псковской области в рамках исполнения государственных программ «Развитие здравоохранения», «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» и национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном комитете.

Так, 24 государственным образовательным учреждениям области было передано 9 638 объектов движимого имущества. 18 государственным учреждениям здравоохранения был передан 871 объект движимого имущества, в том числе 53 автотранспортных средства.

Кроме того, противопожарному учреждению области было передано 50 объектов движимого имущества, в том числе 7 автотранспортных средств и других видов техники.