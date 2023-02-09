Общество

Чем грозит употребление вейпа при беременности, выяснили учёные

У матерей, которые курили вейп или снюс во время беременности, риск внезапной смерти ребенка увеличивался на 70%, а вероятность возникновения у него диабета II типа – на 30%.

Так, исследование ученых Каролинского института показало, что одна порция снюса во время беременности сопоставима с выкуриванием девяти сигарет. Это также оказывает негативное влияние на развитие мозга и легких ребенка, сообщает RuNews24.

Как говорится в материале, опубликованном в научном журнале Pediatric Research, ученые изучили данные 2 млн младенцев, которые родились за последние 20 лет.