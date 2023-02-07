Общество

Около 400 книг пополнили фонд сельской библиотеки в Новоржевском районе

Около 400 книг в фонд Макаровской модельной сельской библиотеки Новоржевского района передал руководитель регионального исполкома Народного Фронта Виктор Остренко в рамках акции «Книжная помощь». Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Это хорошее подспорье для сельской библиотеки. Акция Народного фронта как раз и направлена на помощь библиотекам в глубинке. Пополнение их фондов происходит не часто. Макаровская библиотека обслуживает около 500 постоянных читателей, летом это число значительно увеличивается. Уверен, читающие жители останутся довольны», – отметил Армен Мнацаканян.

Подаренные издания рассчитаны на людей разных возрастов и самый широкий круг литературных предпочтений.

Кроме того, депутат вместе с коллегой по региональному парламенту Андреем Михайловым, председателем Собрания Новоржевского района Любовью Трифоновой и депутатом по территории Маргаритой Чеботарёвой обсудили помощь в решении нескольких насущных для библиотеки хозяйственных вопросов.

Армен Мнацаканян добавил, что в Макаровской библиотеке работает дружный коллектив, которые буквально зажигают своей энергией читателей, проводят массу полезных мероприятий.