Общество

Редкий витамин в варенье из тыквы назвали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре сообщили, что при термической обработке в варенье не всегда сохраняются все витамины и микроэлементы. Более устойчивыми считаются витамин А, B и E.

При приготовлении варенья часто разрушается аскорбиновая кислота, но если кинуть фрукты и ягоды в кипящую воду, то можно уменьшить её потерю, сообщает RuNews24.

При этом в варенье остаётся клетчатка, которая помогает пищеварению. Лучше всего перетереть фрукты и ягоды с сахаром, но не варить их, чтобы сохранить все полезные вещества.

Тем, кто хочет похудеть, стоит попробовать варенье из тыквы, в котором есть редкий витамин Т. Он называется карнитин и улучшает обмен жиров в организме.