Общество

Капремонт школы в Куньинском районе заказали на 16,5 млн рублей

Администрация Куньинского района заказала капитальный ремонт Каськовской основной общеобразовательной школы - филиала Жижицкой средней общеобразовательной школы. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В описании объекта закупки предусматривается ремонт двух корпусов, в том числе работы по замене кровли, демонтаж трубы печи, устройство водосточной системы кровли; ремонт фасада, цоколя, крыльца, замена оконных блоков, ремонт полов, окраска стен, устройство системы отопления, замена системы электроосвещения здания и другие. Кроме того, необходим ремонт пристройки- пищеблока и спортзала.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 420 тысяч 663 рубля.

20 февраля определят подрядчика. Работы необходимо завершить до 15 августа 2023.