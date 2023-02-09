Общество

Новый рентген появится в Пушкиногорской районной больнице

Новый рентген на два рабочих места предусмотрен для Пушкиногорской межрайонной больницы в 2023 году в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новое оборудование будет цифровым и заменит старое, которое находится в нерабочем состоянии. В настоящее время в больнице делают все необходимые снимки на передвижном рентген-аппарате, который находится в кабинете экстренной службы, а также на цифровом флюорографе.

Временные неудобства не влияют на качество оказания необходимой медицинской помощи.