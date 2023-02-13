Общество

«Псковэнергосбыт» предлагает бизнесу возможности для рекламы

Новые возможности для рекламы товаров и услуг предлагает бизнесу АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте новостей рассказали в пресс-службе компании.

Вложения в квитанции за электроэнергию.

Фото здесь и далее: Псковэнергосбыт

Каждый месяц жители Псковской области получают квитанции за электроэнергию. Счета приходят в виде запечатанного конверта, в который может быть помещена рекламная листовка.

Рекламные вложения в счета за электроэнергию – отличная возможность рассказать о товаре или услуге, предоставить скидки или подарки по купонам, привлечь новых клиентов или найти сотрудников на развивающееся предприятие.

Такая реклама гарантированно попадет в руки жителей всей области или определенных городов и районов.

Реклама в центре обслуживания потребителей в Пскове

Центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт», расположенный в Пскове на ул. К. Маркса, 1а, ежемесячно посещают 10-15 тысяч потребителей. Варианты размещения коммерческой информации – флаеры, рекламные стойки, видеоролики на ТВ-мониторе.

Подробности уточняйте по электронной почте info@pskovenergosbit.ru.