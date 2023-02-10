Общество

Эксперт назвал среднюю величину займов «до зарплаты» в России

Средняя величина займов «до зарплаты» по итогам 2022 года в МФК «Честное слово» достигла 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов - 23,8 тысячи рулей, рассказал гендиректор компании Андрей Петков.

Так, по данным МФК, средний чек по PDL-займам по итогам 2022 года вырос на 5%, до 11,3 тысячи рублей, а по Installment loans (среднесрочные займы, которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев) рост за год составил 7,8% - до 23,8 тысячи рублей.

При этом, если смотреть данные за каждый квартал, то в 2022 году динамика среднего размера займа была отрицательная. «В первом квартале он (средний чек по PDL - ред.) составлял 11,9 тысячи рублей (-1,5% к четвертому кварталу 2021 года). Во втором квартале средний чек немного вырос - до 12 тысяч рублей (+0,7%), но в третьем квартале вновь упал до 11,4 тысячи рублей (-5%), а в четвертом квартале - опустился на уровень 10 тысяч рублей (-12% к прошлому кварталу)», - отметил эксперт.

Пятков добавляет, что в сегменте среднесрочных займов такая же тенденция. В первом квартале средний чек уменьшился на 10% и составил 24,1 тысячи рублей. Во втором - вырос на 4%, до средних 25,1 тысячи рублей. В третьем и четвертом квартале вновь снизился: на 2,5% (до 24,5 тысячи рублей) и 12% (до 21,6 тысячи рублей), соответственно, пишет РИА Новости.

Квартальная динамика обращений по большей части показала рост спроса на микрозаймы. Так, за первые три месяца 2022 года россияне подавали заявки на 26% чаще, чем в предыдущий отчетный период. «Во втором квартале наблюдался небольшой спад - на 9%. В третьем и четвертом кварталах число обращений вновь показало рост: на 17% и 20% соответственно (от прошлых кварталов)», - добавил Петков.

По целям у россиян самыми популярными стали «лечение» - эту категорию указывали в 13% случаев, «другое» - 12%, «текущие расходы» и «покупка подарка» - по 10%. Также в числе популярных вариантов были «ремонт жилья», «ремонт машины» и «погашение другого кредита/займа» (по 7%). «С большой вероятностью тройка лидеров распределилась таким образом, поскольку заемщики считают, что их ответ может повлиять на решение кредитора, поэтому указывают социально одобряемые варианты», - заключил генеральный директор МФК «Честное слово».