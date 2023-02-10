Общество

День образования двух подразделений отмечают в Росгвардии 12 февраля

День образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы отмечают в Росгвардии 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Образованная в 1969 году, служба, поэтапно наращивая объем выполняемых задач, трансформировалась в отлаженный механизм реализации государственной политики в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также контроля на объектах топливно-энергетического комплекса», – рассказали в Росгвардии.

Личный состав и ветеранов поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Глава Росгвардии отметил существенный вклад подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы в поддержание правопорядка, укрепление национальной и общественной безопасности, подчеркнув высокий уровень квалификации, работоспособности и самоотдачи офицеров и специалистов Службы, их верность и преданность профессии.

«Благодаря реализованным мероприятиям по укреплению и развитию подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительный работы, в современных условиях им удалось эффективно и качественно решать сложные задачи по интеграции новых субъектов Российской Федерации, обеспечивая организацию безопасности образовательных учреждений на территориях данных регионов, налаживание работы по предоставлению государственных услуг в области оборота оружия и частной охраны», - отметил Виктор Золотов.

Особое место в деятельности Службы занимают вопросы цифровизации. Лицензионно-разрешительные подразделения по праву считаются «локомотивом» цифровой трансформации войск национальной гвардии, что способствует кратному повышению потенциала ведомства в реализации государственных функций и предоставлении государственных услуг.

В день профессионального праздника генерал армии Виктор Золотов пожелал всему личному составу, а также ветеранам службы «крепкого здоровья на долгие годы, профессиональных побед, жизненного оптимизма, боевого духа, успехов в службе на благо Отечества, а также чтобы поддержка близких, друзей и коллег придавала сил и энергии для воплощения в жизнь всех замыслов и начинаний».