Общество

Православная Церковь празднует память трех святителей 12 февраля

Православная Церковь празднует память трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Эти святые мужи изучили все светские науки того времени и могли бы блистать в обществе, но они отвергли мирскую славу и пошли в пустыню к подвижникам изучать духовные науки, после чего они заняли высокие кафедры. Василий Великий был Каппадокийским архиепископом, Григорий и Иоанн занимали Константинопольские кафедры», – рассказали в монастыре.

Эти столпы церкви жили в IV веке. В то время очень остро стоял вопрос — быть или не быть православной вере. После смерти всех трех святителей в народе шли споры: кто из них выше? Однажды одному благочестивому лицу явились все три святителя и сказали, что все они работали на духовной ниве и по своим достоинствам равны между собой.

«Хотя святители и отошли в иной мир, но наши молитвы и воздыхания они слышат и просящим у них помощи помогают. Будем же и мы прибегать в своих скорбях к святителям с глубокой верой, ожидая помощи», – заключили в Псково-Печерском монастыре.