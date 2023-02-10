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Общество

Врач раскрыл, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни

12.02.2023 13:56|ПсковКомментариев: 1

Врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал, какие болезни может провоцировать сидячий образ жизни.

Он отметил, что сидячий образ жизни провоцирует возникновение эндокринных патологий, заболеваний ЖКТ, сердца и опорно-двигательного аппарата, пишет RT.

«Сидячий образ жизни приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте», — указал врач.

Он также подчеркнул, что зачастую при сидячем образе жизни снижается либидо как у мужчин, так и женщин.

Иванов добавил, что, если человек не будет задумываться и проходить своевременные обследования, это приведет «к фатальным последствиям».

Теги: #здоровье #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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