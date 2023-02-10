Общество

Россиянам рассказали, можно ли подкармливать диких птиц зимой

Ученые из Университета Невады выяснили, что подкармливание диких птиц не делает их более легкой добычей для хищников и не оказывает на них негативного влияния, если используются правильные продукты.

Многие специалисты по охране дикой природы считают, что кормление диких животных может привести к тому, что они станут зависимы от человека, будут менее бдительны по отношению к хищникам и в конечном счете станут менее приспособлены к природным условиям. Тем не менее опасения по поводу потенциального вреда основаны на предположениях, а не на научных данных, пишет «Газета.ру».

В новом исследовании ученые установили кормушки для птиц в штате Невада в местах обитания горных гаичек. Эти птицы зимой остаются в холодном климате вместо того, чтобы мигрировать в более теплые страны. Выживать им помогают запасы, сделанные осенью. Ученые отслеживали численность популяций гаичек, которые жили сами по себе и тех, которые пользовались кормушками.

Исследователи не увидели увеличения или уменьшения размера популяции, которая использовала подкормки. Это может означать, что кормление горных гаичек в дикой природе зимой не влияет на их способность к выживанию.

Ученые подчеркнули, что птицам можно давать только пищу, аналогичную той, что встречается в их естественной среде, например, несоленые кедровые орехи или семена подсолнечника с черным маслом, а не хлеб или другую человеческую пищу.

Результаты исследования, скорее всего, распространяются только на птиц. Подкармливать других диких животных не стоит. Это может привести к тому, что они перестанут бояться человека и начнут посещать жилые районы. Ранее несколько случаев гибели медведей в Неваде произошли по вине жителей штата, которые кормили животных на своих задних дворах.