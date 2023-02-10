Общество

Нутрициолог назвала полезную альтернативу энергетикам

Полезную альтернативу энергетикам назвала врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, это свекольный сок, богатый нитратами — генераторами энергии для клеток.

«Регулярное употребление свекольного сока позволяет повысить нейропластичность, то есть способность мозга к изменениям и адаптации на протяжении всей жизни. Для детей и подростков это значительно более полезный продукт, чем энергетические напитки», — отметила эксперт. Кроме того, корнеплод, благодаря содержащейся в нем фолиевой кислоте, нормализует работу сосудов.

Однако Юзуп предупредила, что употребление свеклы в сыром виде может вызвать раздражение стенок желудка, а свежевыжатый свекольный сок сильно снижает давление, поэтому лучше выпивать не более четверти стакана фреша. От овоща следует вовсе отказаться при сахарном диабете, мочекаменной болезни и склонности к диарее, «Мослента».