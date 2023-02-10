Общество

Врач назвала распространенную причину анемии у женщин

Распространенную причину анемии у женщин назвала врач-гематолог Анастасия Арсенева. Она сообщила, что это заболевание имеется у 29 процентов женщин репродуктивного возраста в мире, а в России анемия диагностируется у половины беременных пациенток.

«Обильные менструации у женщин — потеря крови более 80 миллилитров за сутки — один из главных факторов риска развития анемии», — предупредила специалист.

«Малокровие» может маскироваться под гастрит или пониженное давление, поэтому его трудно диагностировать. По словам Арсеневой, чтобы поставить диагноз «анемия», нужно не только проверить уровень гемоглобина, но и выяснить значение ферритина, пишет «Мослента».

Еще одна распространенная ошибка встречается при лечении этого недуга. «Существует миф: если ферритин пациента ниже 10 миллиграммов в литре, то ему якобы не поможет железо для приема внутрь, а значит, ему нужно обязательно капать железо внутривенно. На самом деле, все наоборот. Чем ниже ферритин пациента, тем эффективнее препараты для приема внутрь», — пояснила Арсенева.