Общество

Умер режиссёр Вадим Абдрашитов

Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил его зять Кирилл Вытоптов.

«Скончался. Онкологическое заболевание... Это все случилось вечером», — сказал собеседник РИА Новостей.

Вадим Юсупович Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После съемок в качестве курсовой работы фильма «Остановите Потапова!» его позвали работать на «Мосфильм». Там он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе, с которым вместе снял 11 картин.

Наибольшую известность Абдрашитову принесли фильмы «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора». В 1992 году его удостоили звания «Народный артист России».