Общество

Неустойчивая погода ожидается на Северо-Западе России

На Северо-Западе России будет неустойчивая погода всю неделю с 13 по 19 февраля.

В начале недели атлантический вихрь принесёт сюда ненастье и потепление, на юго-западе региона до +4˚С. Но затем погода станет налаживаться и «подморозит». А в конце периода из-за вторжения нового циклона небо вновь затянут снеговые тучи, так что температура повысится до 0…−5˚С, на юго-западе – до −2…+3˚С, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Центральной России в начале новой недели пройдёт снег, местами вперемешку с дождём, и показания термометров повысятся до −2…+3˚С. К среде осадки в регионе начнут затихать, и вместе с улучшением погоды придёт похолодание: днём до −2…−7˚С.

В Санкт-Петербурге в начале недели пройдёт снег, возможно с дождём, а днём потеплеет до +1…+4˚С. В среду-четверг осадки прекратятся, а дневная температура не превысит 0…−3˚С. И только в пятницу к берегам Невы прорвутся облачные поля нового циклона, несущего ненастье и потепление.

В Москве в начале недели пройдёт снег, возможно с дождём, а дневная температура повысится до 0…+3˚С. Со среды осадки прекратятся, и сразу станет холоднее – днём до −2…−5˚С.