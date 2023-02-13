Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
Политические итоги-2022
за присоединение Псковского района
борьба с энергопотерями
возможности для рекламы
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
рекорд «Европы Плюс»
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 13.02.2023 09:212 Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов по качеству жизни 13.02.2023 18:310 Лесничество площадью 983 га создали в Пскове 13.02.2023 18:270 Социальный проект для молодежи региона стартовал в Пскове 13.02.2023 18:200 Допсоглашение к контракту на благоустройство нацпарка «Себежский» признали недействительным 13.02.2023 18:010 Больше половины россиян считают правильным запретить чиновникам ездить на отдых за границу 13.02.2023 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля
 
 
 
Самое популярное 06.02.2023 17:080 Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей 06.02.2023 13:0921 Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области 07.02.2023 09:5711 Бояре из автобуса 08.02.2023 16:003 Еда для богатых 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт рассказал, кому могут отказать в налоговом вычете

13.02.2023 08:47|ПсковКомментариев: 0

Бывают ситуации, в которых человеку могут отказать в получении налогового вычета — это превышение запрошенной суммы над уплаченными в течение года налогами и наличие налоговой задолженности перед государством, рассказал профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз» Игорь Костиков.

Система налоговых вычетов позволяет россиянам возвращать часть средств, потраченных, например, на покупку недвижимости, обучение, лечение, занятия спортом или благотворительностью.

«Для получения налогового вычета нужно, чтобы человек заплатил подоходный налог в большем размере, чем тот возврат, на который он рассчитывает. Условно, если вы заплатили НДФЛ в размере 100 тысяч рублей за год, а просите вернуть 200 тысяч рублей, то вам откажут. Чтобы узнать сумму НДФЛ, проще всего запросить в бухгалтерии соответствующую справку, и исходя из этого вы увидите, на какой налоговый вычет вы можете рассчитывать», – сказал Костиков в эфире радио Sputnik.

Эксперт предупредил также, что на вычет не могут рассчитывать люди, которые имеют какую-либо задолженность перед государством.

«Если у вас есть неуплаченные налоги, не НДФЛ, а, скажем, налог на недвижимость или транспортное средство, вам тоже откажут в вычете. Необходимо, чтобы у человека не было задолженности перед государством», – отметил Костиков.

Теги: #налоговый вычет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 28 человек
13.02.2023, 18:310 Лесничество площадью 983 га создали в Пскове 13.02.2023, 18:270 Социальный проект для молодежи региона стартовал в Пскове 13.02.2023, 18:200 Допсоглашение к контракту на благоустройство нацпарка «Себежский» признали недействительным 13.02.2023, 18:150 Посетитель кафе отрубил палец российскому полицейскому
13.02.2023, 18:010 Больше половины россиян считают правильным запретить чиновникам ездить на отдых за границу 13.02.2023, 18:000 Конкурс педагогического мастерства стартовал в Псковской области 13.02.2023, 17:580 Мастер-класс домриста Теймура Кулиева пройдет в Пскове 13.02.2023, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля
13.02.2023, 17:540 В Псковской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения сирийцев 13.02.2023, 17:520 Твердо стоят на ногах: кто из псковских ВИПов любит прокатиться на лыжах 13.02.2023, 17:510 Пскович перевозил немаркированный алкоголь и попал под суд 13.02.2023, 17:491 Александр Козловский: Поддержка семей с детьми остается приоритетом «Народной программы» «Единой России»
13.02.2023, 17:420 Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области 14 февраля 13.02.2023, 17:352 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»? 13.02.2023, 17:300 Детям и родителям Псковской области стала доступна экосистемная подписка МТС 13.02.2023, 17:240 «Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность
13.02.2023, 17:120 Псковская область вошла в топ-5 самых доступных регионов Северо-Запада для отдыха в межсезонье 13.02.2023, 17:030 Сотрудницу микрофинансовой организации осудили за 14 эпизодов хищений в Опочке 13.02.2023, 16:590 Опубликован список подверженных угрозе лесных пожаров деревень Псковской области 13.02.2023, 16:450 «Беседка»: Валерий Гарбузов о новой политической реальности и шансах на потепление отношений РФ и Запада
13.02.2023, 16:411 Черви, язвы, паразиты: чем опасна псковская рыба 13.02.2023, 16:291 «ГорДозор»: Насколько удобны автобусные остановки Пскова? ВИДЕО 13.02.2023, 16:261 Шесть законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание 13.02.2023, 16:220 Движение автомобилей ограничат у дома № 41 на улице Ижорского Батальона в Пскове
13.02.2023, 16:140 Самые «крутые» эксперты не могут спрогнозировать развитие отношений России и США – Валерий Гарбузов 13.02.2023, 16:070 Международный день борьбы с эпилепсией празднуют 13 февраля 13.02.2023, 15:581 Какой ожидается погода на предстоящей неделе в Псковской области, рассказала синоптик 13.02.2023, 15:540 Семь иностранцев пытались незаконно пересечь границу России в Себежском районе
13.02.2023, 15:450 УФСИН опровергло информацию о массовом заражении туберкулёзом в себежской колонии 13.02.2023, 15:410 Более 30 новых модулей для сбора ТКО появится в Печорах 13.02.2023, 15:311 В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время 13.02.2023, 15:190 Великолукские инфекционисты спасли мужчину со 100-процентным поражением легких
13.02.2023, 15:130 «Деловой понедельник»: Как сфера туризма пережила 2022 год и чего ждет от года текущего? ВИДЕО 13.02.2023, 15:081 Большинство респондентов ПЛН одобряют прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя 13.02.2023, 14:580 В Псковской области утвердили порядок проведения мероприятий на территории памятников  13.02.2023, 14:440 Врачи оценили состояние фигуриста Костомарова как крайне тяжелое
13.02.2023, 14:302 Колумбарий для захоронения урн с прахом планируют разместить на псковском кладбище 13.02.2023, 14:270 «Конфетка» из Идрицы: как получить 300 тысяч от ТНТ 13.02.2023, 14:200 «Постскриптум»: Баллы за службу в армии и неэффективный миллиард. ВИДЕО 13.02.2023, 14:120 Тямшанскую гимназию капитально отремонтируют до середины августа
13.02.2023, 14:051 Псковские зоозащитники прокомментировали инициативу о запрете выпуска из приютов бездомных собак 13.02.2023, 13:530 Автокресло уберегло двухлетнего ребёнка от травм в ДТП под Псковом 13.02.2023, 13:400 Уникальные фотографии из фондов публикует «Михайловское» в канун 120-летия Гейченко 13.02.2023, 13:290 Ещё 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
13.02.2023, 13:200 Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту разыграют в Псковской области 13.02.2023, 13:100 Пскович похитил алкоголь из магазина и попался росгвардейцам 13.02.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 13.02.2023, 12:590 В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации
13.02.2023, 12:480 Авианаправление Сочи - Псков вошло в рейтинг самых подешевевших этой зимой 13.02.2023, 12:460 Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу 13.02.2023, 12:380 Любимый стул Фёдора Шаляпина находится в Пскове 13.02.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об автобусных остановках Пскова
13.02.2023, 12:310 У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 13.02.2023, 12:310 Факты фиктивной регистрации установили на территории двух районов Псковской области 13.02.2023, 12:220 «Постскриптум»: Баллы за службу в армии и неэффективный миллиард 13.02.2023, 12:171 Эскиз Архипа Куинджи «Лунная ночь» впервые представили в Пскове
13.02.2023, 12:080 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки в 2022 году 13.02.2023, 12:060 Псковичи передали мошенникам более 130 тысяч рублей 13.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 13.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 февраля
13.02.2023, 11:530 Лучшие волейбольные команды школ города определили в Пскове 13.02.2023, 11:440 Российский депутат застрелил человека на охоте 13.02.2023, 11:430 Пропавшую псковичку нашли в Новоржевском районе 13.02.2023, 11:290 16 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю
13.02.2023, 11:240 Псковичи раскупили все билеты на концерт Александра Малинина 13.02.2023, 11:200 Мужчина предстанет перед судом за кражу косметики в Пскове 13.02.2023, 11:050 «ГорДозор»: Насколько удобны автобусные остановки Пскова? 13.02.2023, 11:010 Псковские газовики провели уроки безопасности для школьников в деревне Писковичи
13.02.2023, 10:480 Три человека пострадали в ДТП на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 13.02.2023, 10:460 Отпраздновать Масленицу приглашают гостей и жителей региона в Изборск 13.02.2023, 10:400 Движение автотранспорта ограничат на улице Петровской в Пскове 13.02.2023, 10:290 Fiat на высокой скорости вылетел в кювет в Великолукском районе, пострадали водитель и пассажир
13.02.2023, 10:190 «Деловой понедельник»: Как сфера туризма пережила 2022 год и чего ждет от года текущего? 13.02.2023, 10:090 В Псковской области начались строительные работы для догазификации деревни Хотицы 13.02.2023, 10:070 Лучших учителей шахмат наградили в Псковской области 13.02.2023, 09:500 На интерактивную программу «Спор гармонии с изобретением» приглашают псковичей в Палаты у Сокольей башни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru