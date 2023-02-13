Общество

Псковские газовики провели уроки безопасности для школьников в деревне Писковичи

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели урок газовой безопасности для учеников второго класса Писковской школы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков»

На занятии ученики начальных классов узнали, когда образовался, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах. Газовики в игровой форме рассказали школьникам о правилах пользования газовыми приборами, порядке действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности. Все полученные знания учащиеся смогли проверить в ходе викторины.

Во время урока ребята посмотрели мультфильм, ознакомились с книгой «Секреты природного газа» и получили памятные сувениры.