Общество

Пропавшую псковичку нашли в Новоржевском районе

Пропавшую псковичку нашли в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Елена Ошека 1959 года рождения пропала без вести 1 июня 2022 года, ее местонахождение оставалось неизвестным.

Выяснилось, что в настоящее время она живет и работает в Новоржевском районе, с ней все в порядке, отметили в пресс-службе.

«Полиция выражает благодарность гражданам и представителям средств массовой информации области, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске псковички», - добавили в ведомстве.