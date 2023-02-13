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Фолиевая кислота для женского организма: когда принимать витаминные комплексы и добавки?

Фолиевая кислота - это витамин В9. В организме человека этот элемент превращается в биоактивные вещества, которые принимают непосредственное участие в обменных процессах. Это значимый компонент, при отсутствии которого в организме человека развиваются патологии, возможно снижение иммунитета. Для того чтобы восполнить запас этого вещества, необходимо скорректировать питание или принимать БАДы. Оригинальные препараты этого типа можно заказать на портале https://jarrowrussia.ru/catalog/jarrow-formulas-ubiquinol-qh-absorb-100-60. У нас вы найдете большой выбор качественных пищевых добавок.

Фото: JarrowFormulas

Кому еще нужно контролировать уровень фолиевой кислоты в организме человека? В группу риска входят:

курильщики;

пациенты, постоянно употребляющие крепкие алкогольные напитки;

больные с заболеваниями печени;

лица, принимающие оральные контрацептивы, а также барбитураты.

Фолиевая кислота необходима курильщикам. Продукты горения, присутствующие в табачном дыме, ингибируют активность ферментов фолатного цикла. На всасывание фолиевой кислоты также влияет состояние слизистой оболочки кишечника. Естественное усвоение витамина В9 из пищи сильно нарушается при непереносимости молочных продуктов и глютена. В этой ситуации необходимо постоянно следить за показателем и восполнять его приемом БАДов.

Где заказать высокоэффективные пищевые добавки?

При выборе и приеме любых лекарственных препаратов следует предварительно проконсультироваться с врачом. Это позволит подобрать безопасный состав, приём которого не вызовет негативных побочных эффектов. Эффективные и клинически проверенные добавки доступны для покупки на официальном портале JarrowFormulas. Есть витаминные элементы для суставов, приготовленные с фолиевой кислотой, составы для повышения иммунитета и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Источник: JarrowFormulas