Общество

Большинство респондентов ПЛН одобряют прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя

Большинство респондентов ПЛН одобряют прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя. Это следует из опроса, в котором приняли участие 263 человека.

35,36% опрошенных считают, что это поможет вернуть массового зрителя и сохранить кинотеатры в России. 18% респондентов высказали свое безразличие. 17,87% выступили против, поскольку, по их мнению, нелегальный прокат зарубежных фильмов вредит отечественной индустрии.

Ещё 14,83% уверены, что прокат надо разрешить назло тем странам, кто ввел санкции и запретил кинопродукцию. 10,65% респондентов полагают, что нужно бороться с воровством и пиратской деятельностью, а не поддерживать. 1,90% уточнили, что нужно взвесить все за и против, поскольку могут последовать новые санкции и ответная реакция правообладателей.

Если правообладателю будут направлять причитающиеся ему отчисления, такое решение поддерживает 1,14% опрошенных.

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