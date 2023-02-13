Общество

Международный день борьбы с эпилепсией празднуют 13 февраля

Ежегодно во второй понедельник февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. В 2023 году праздник отмечают 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, которое характеризуется как предрасположенность организма к внезапным судорожным приступам.

Эпилептические приступы обычно длятся от 10-15 секунд до 1 минуты. Во время приступа происходят непроизвольные судороги по всему телу или только в каких-то его частях, часто при этом больные теряют сознание, мозг перестает контролировать функции некоторых органов, а также контролировать движения мышц. Кроме того, органы вовремя приступов могут испытывать кислородное голодание, что может привести к различным нарушениям здоровья. Во время приступов эпилепсии больные могут падать и получать травмы.

Эпилепсия проявляется не только в виде судорожных приступов и других специфических феноменов восприятия. Эпилептические приступы могут проявляться как моторными (то есть двигательными), так и немоторными (например, сенсорными, вегетативными, психическими) нарушениями.

Для диагностики эпилепсии и её проявлений получил широкое распространение метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), то есть трактовки электроэнцефалограммы. Однако всегда следует помнить, что ЭЭГ отражает не наличие диагноза эпилепсии, а функциональное состояние головного мозга (активное бодрствование, пассивное бодрствование, сон и фазы сна) и может быть нормальной даже при частых приступах. И наоборот, наличие эпилептиформных изменений на ЭЭГ не всегда свидетельствует об эпилепсии.

Все методы лечения эпилепсии направлены на прекращение приступов, улучшение качества жизни и прекращение приема лекарственных средств (на стадии ремиссии).

70% случаев адекватное и своевременное лечение приводит к прекращению приступов эпилепсии.