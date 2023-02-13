Общество

Александр Козловский: Поддержка семей с детьми остается приоритетом «Народной программы» «Единой России»

Поддержка семей с детьми было и остается одним из важнейших направлений «Народной программы» «Единой России». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«В настоящее время в нашей стране действует множество мер поддержки семей с детьми, регулярно принимаются новые. Для семей с детьми введено единое пособие. Молодые студенческие семьи могут рассчитывать на жилье в общежитиях. А увеличение материнского капитала и выплат при рождении затронуло около 1,3 миллиона семей страны», – отметил Александр Козловский.

В Псковской области наряду с федеральными мерами поддержки семей с детьми действуют региональные. Одна из них – региональный материальный капитал в размере 100 тысяч рублей. В числе прочего средства капитала можно направить на приобретение лекарств и медицинских изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. А в январе этого года, на сессии областного Собрания депутатов, был принят законопроект, которым допускается использовать на покупку газового оборудования с 70 до 100 тысяч рублей.

«"Единая Россия" продолжает работать над мерами, которые улучшат жизнь семей с детьми», – заключил Александр Козловский.