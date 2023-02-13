Общество

Эксперт рассказал, как проверить работоспособность смартфона после падения

Если смартфон выключился после падения на землю, это не значит, что оно полностью вышло из строя, рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко. По его словам, повреждения, которые может получить смартфон при падении, зависят от целого ряда факторов.

«Смартфон может просто выпасть из кармана, но при этом сломается материнская плата, а может упасть с балкона третьего этажа и продолжить работать. Все зависит от поверхности, на которую его уронили, от его корпуса, наличия чехла или защитного стекла. Бывают случаи, когда после падения смартфон выключается и не реагирует на попытки его "оживить". Это не значит, что он "умер", он мог просто зависнуть. Попробуйте принудительно загрузить устройство с помощью аппаратных клавиш. У любого смартфона есть набор клавиш, которые можно зажать, и смартфон перезагрузится», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он назвал части смартфона, которые подвержены наибольшему риску в случае падения устройства.

«Возьмем вариант, когда смартфон падает с высоты одного или полутора метров на твердую поверхность — кафель, плитку или асфальт. Здесь подвержены риску экран, корпус, камера и вспышка, материнская плата, датчик приближения и освещенности, модули Wi-Fi и Bluetooth, слот сим-карты, разъемы для зарядки и наушников. Сразу после падения необходимо внимательно обследовать смартфон на предмет дефектов, которые он мог получить. Если что-то мешает использованию устройства, надо идти в сервисный центр. Если на экране или корпусе просто появились царапины и сколы, обращаться туда нет необходимости», – считает Лысенко.

Если смартфон не получил видимого ущерба при падении, можно провести ряд тестов, чтобы убедиться в его работоспособности.

«Почти любое повреждение можно выявить сразу. Например, если выйдут из строя датчики приближения и освещенности, смартфон не будет гаснуть, когда вы говорите по телефону, и не будет загораться, когда вы берете его со стола. Динамик может шуметь, шуршать или, наоборот, не издавать никаких звуков. Следует проверить громкую связь, сделать несколько звонков. Модули Wi-Fi и Bluetooth проверяются переподключением девайса к сети. Чтобы проверить разъем для зарядки, посмотрите, сколько времени теперь заряжается устройство», – сказал Лысенко.

В ряде случаев проблема может проявиться через неделю или через месяц — тогда при обращении в сервисный центр обязательно следует сообщить, что смартфон падал, подчеркнул эксперт.