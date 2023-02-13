Общество

Только 14% служебных романов в России заканчиваются свадьбой – аналитики

66% россиян рассказали, что никогда не заводили служебных романов. Еще 24% признались, что однажды с ними такое случилось, а у 10% было даже несколько романов с коллегами.

Женщины меньше склонны к служебным романам: отношения на работе возникали только у 32% из них, тогда как среди мужчин – у 35%. Есть отличия и в зависимости от профессиональной принадлежности респондентов: так, никогда не заводили романы с коллегами 76% работников науки и образования и всего 58% работников розничной торговли, сообщает hh.ru.

Среди тех, у кого был служебный роман, большинство не отметили никакого влияния отношения на рабочий статус: для 68% ничего не изменилось, влюбленные продолжили работать в одной компании или даже в одном отделе. Еще 17% рассказали, что одному из пары пришлось искать другую работу, 8% - что оба уволились. В 2% случаев одному из влюбленных пришлось перейти в другой отдел компании, в 1% - отдел сменили оба.

Как правило, служебные романы россиян не имеют продолжения: в 68% случаев пары распадались. Только 14% поженились и находятся в браке до сих пор, еще 4% успели развестись. Оставшиеся 14% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально. Кстати, чаще всего свадьбой оканчиваются служебные романы между юристами (23%) и айтишниками (24%).

О романтических отношениях между кем-то из коллег так или иначе знает почти каждый второй опрошенный. Так, 34% точно в курсе романа между работниками из разных отделов компании, 23% знают о романе внутри одного отдела, 14% - о близких отношениях между руководителем и подчиненным. Еще 21% респондентов уверены, что у них в компании не случалось ничего подобного, а 30% признают, что им об этом ничего не известно.

В 43% случаев руководство компании (по мнению самих сотрудников) нейтрально относится к возникновению романов на работе, в 7% - положительно, в 12% - отрицательно. Еще 38% респондентов затруднились ответить.

Больше половины (53%) опрошенных не видят никаких плюсов в служебных романах. Среди остальных 23% отмечают, что с коллегой-возлюбленным/ой всегда есть о чем поговорить. 20% видят преимущество в том, что можно больше времени проводить вместе. Еще 8% считают, что романы помогают строить карьеру, 7% - что так меньше поводов для ревности (этой позиции чаще придерживаются мужчины, чем женщины: 9% против 5%).

Что касается минусов служебных романов, то не смогли их найти только 15% респондентов. 50% считают, что главный минус отношений между коллегами – это сплетни, 34% уверены, что это мешает строить карьеру, 30% полагают, что при таких отношениях влюбленные быстро устают друг от друга. 11% уверены, что в служебных романах больше поводов для ревности.

Совсем иначе россияне оценивают романы между представителями одной и той профессии, которые при этом работают в разных компаниях. Так, не видят плюсах в таких отношениях только 24% опрошенных. Еще 48% считают, что при общей профессии в паре всегда есть общие темы для разговора, 44% уверены, что это помогает в профессиональном развитии. 16% считают, что романы между людьми одной профессии более крепкие.

48% россиян полагают, что минусов у романов между представителями одной профессии нет. Еще 28% уверены, что главный минус – это разговоры только на профессиональные темы и ни о чем больше. 13% считают, что влюбленность в человека той же профессии мешает в профессиональном развитии, а 10% называют такие отношения менее крепкими.