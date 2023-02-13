Общество

Завод «Титан-Полимер» перечислил факты и достижения с момента регистрации юрлица

Завод «Титан-Полимер» перечислил факты и достижения с момента регистрации юрлица. «14 февраля завод "Титан-Полимер" отмечает свой первый юбилей: 5 лет со дня регистрации юридического лица ООО "Титан-Полимер". В честь круглой даты - новые и важные факты о заводе», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Изображение: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Так, в развитие проекта инвестировали свыше 11 млрд рублей, сотрудничают более 200 партнёрских организаций из Псковской области. Количество сотрудников увеличилось до 281 человека.

На данный момент на заводе «Титан-Полимер» представлено 26 активных вакансий. 25 работников поднялись вверх по карьерной лестнице.

За пять лет реализовано более 20 спонсорских и благотворительных проектов. Также завод получил статус партнёра нацпроектов.

В открытии завода «Титан-Полимер» принял участие президент России Владимир Путин.