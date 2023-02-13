Общество

Почти 100 млн рублей взыскали в пользу псковских потребителей в 2022 году

Итоги деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области в сфере защиты прав потребителей за 2022 подвели в ведомстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, в 2022 году сотрудники ведомства провели 167 контрольных (надзорных) мероприятий по вопросам защиты прав потребителей. При этом лишь в 47 случаях выявили нарушения обязательных требований.

До введения ограничений на осуществление контрольной (надзорной) деятельности, установленных постановлением правительства №336 от 10 марта 2022 года, специалисты в области защиты прав потребителей составили 35 протоколов об административных правонарушениях, из них 24 направили в суд для рассмотрения в рамках КоАП РФ. По всем административным делам вынесли решения о наложении административного наказания.

В отчетном периоде в управление поступило 3996 обращений, что на 874 обращения больше, чем в 2021 году. Все обращения рассмотрены в установленные сроки. Из них:

направлено по подведомственности 133 обращений,

основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий послужило 19 письменных обращений,

сведения, содержащиеся в 78 обращениях, стали основанием для принятия управлением профилактических мер в виде объявления хозяйствующим субъектам соответствующих предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,

по итогам рассмотрения 21 обращений граждан приняли решение о подаче исковых заявлений в защиту их нарушенных прав в рамках статьи 40 закона РФ «О защите прав потребителей».

По остальным обращениям даны разъяснения.

Специалистов Роспотребнадзора привлекали суды общей юрисдикции к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. Таких заключений в прошлом году дали при рассмотрении 86 гражданских дел. Суды рассмотрели 63 дела, по всем вынесли решения об удовлетворении исковых требований потребителей в полном объеме или частично. В пользу потребителей присудили всего более 96 миллионов рублей, из них в счет компенсации морального вреда присудили более 7 миллионов рублей.

Также региональное ведомство подало в суд 21 иск в защиту прав потребителей. На конец 2022 года суды рассмотрели 16 исков, их удовлетворили в полном объеме. Всего присудили чуть менее 800 тысяч рублей, при этом компенсация морального вреда составила 42,5 тысячи рублей.