Почти 100 млн рублей взыскали в пользу псковских потребителей в 2022 году

Итоги деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области в сфере защиты прав потребителей за 2022 подвели в ведомстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Так, в 2022 году сотрудники ведомства провели 167 контрольных (надзорных) мероприятий по вопросам защиты прав потребителей. При этом лишь в 47 случаях выявили нарушения обязательных требований.
До введения ограничений на осуществление контрольной (надзорной) деятельности, установленных постановлением правительства №336 от 10 марта 2022 года, специалисты в области защиты прав потребителей составили 35 протоколов об административных правонарушениях, из них 24 направили в суд для рассмотрения в рамках КоАП РФ. По всем административным делам вынесли решения о наложении административного наказания.
В отчетном периоде в управление поступило 3996 обращений, что на 874 обращения больше, чем в 2021 году. Все обращения рассмотрены в установленные сроки. Из них:
По остальным обращениям даны разъяснения.
Специалистов Роспотребнадзора привлекали суды общей юрисдикции к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. Таких заключений в прошлом году дали при рассмотрении 86 гражданских дел. Суды рассмотрели 63 дела, по всем вынесли решения об удовлетворении исковых требований потребителей в полном объеме или частично. В пользу потребителей присудили всего более 96 миллионов рублей, из них в счет компенсации морального вреда присудили более 7 миллионов рублей.
Также региональное ведомство подало в суд 21 иск в защиту прав потребителей. На конец 2022 года суды рассмотрели 16 исков, их удовлетворили в полном объеме. Всего присудили чуть менее 800 тысяч рублей, при этом компенсация морального вреда составила 42,5 тысячи рублей.