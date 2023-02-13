Общество

400 профессий изучат псковские школьники на занятиях по карьерной грамотности

400 профессий и особенности 22 отраслей изучат школьники Псковской области на занятиях по карьерной грамотности. Программа стартовала в феврале для учеников 7-9 классов во всех школах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Подростки изучат рынок труда и возможные сценарии развития карьеры, научатся подбирать профессии и отрасли, основываясь на своих способностях и интересах, пройдут профдиагностическое тестирование. По результатам профдиагностики будет сформирована индивидуальная образовательная траектория, которая поможет в развитии талантов школьника.

Методика преподавания и профдиагностики разработаны компанией «Профилум» – российского разработчика инновационных методик и ИТ-решений в области профориентации молодежи. В основе проекта – российская методика тестирования. Она помогает определить, к чему у ребенка «лежит душа», выстраивает ему индивидуальную траекторию, рассказывает, какие близкие ему профессии есть в регионе, в каком вузе он может получить специальность и где сможет работать.