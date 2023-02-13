Общество

Лесные диспетчеры Псковской области стали лучшими на всероссийских оперативно-штабных учениях

Лесные диспетчеры Псковской и Мурманской областей стали лучшими в Северо-Западном и Уральском округах на Всероссийских оперативно-штабных учениях «лесных диспетчеров», которые проходили с 6 по 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: Авиалесоохрана

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства провела всероссийские оперативно-штабные учения со специалистами региональных диспетчерских служб лесного хозяйства Челябинской, Псковской, Мурманской, Вологодской, Курганской областей, Республики Коми, Ханты-Мансийского АО, диспетчерских служб Челябинского, Лужского филиалов ФГАУ «Оборонлес», ГПЗ «Юганский», ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник».

По итогам учений наилучшие результаты показали региональные диспетчерские службы лесного хозяйства Мурманской и Псковской областей, диспетчерская служба ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник».