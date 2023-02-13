Общество

Капитальный ремонт гимназии в Печорах планируют завершить в конце августа

Капитальный ремонт лингвистической гимназии в Печорах планируют завершить до 25 августа. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит отремонтировать два этажа здания, кровлю, отмостки, фасад, системы водопровода, канализации, электроснабжения, а также водосточную систему.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости.

Подрядчика определят 20 февраля.

Капитальный ремонт образовательного учреждения заказала администрация Печорского района. Начальная цена контракта - 39 млн 460 тысяч 976 рублей. Источник финансирования – внебюджетные средства.