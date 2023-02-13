Общество

В Печорах снесут здание бывшей котельной

В Печорах проведут работы по сносу здания бывшей котельной. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, оно находится по адресу город Печоры, улица Ленина, 30 и примыкает к центру социального обслуживания Печорского района.

Работы выполнит индивидуальный предприниматель Денис Николаев за 251 тысячу 617 рублей. Ему предстоит разобрать и вывезти 103,8 т строительного мусора. Срок выполнения работ - в течение 30 календарных дней.

Также определен победитель торгов на ремонт здания по адресу: Печоры, улица Ленина, 30. Задание предусматривает, среди прочего, обработку поверхности стен противогрибковым составом (в месте примыкания к котельной), штукатурку, окраску фасадов акриловыми составами, устройство бетонной отмостки, окраску откосов.

Работы выполнит ООО «ГОРСТРОЙ М» за 367 тысяч 770 рублей. Срок выполнения: 30 календарных дней.