Общество

Мужчина ищет сводную сестру в Псковской области, о которой узнал перед смертью отца

Веру Прасолову ищет сводный брат Валентин в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу сестру по отцу, который разошелся с её матерью Екатериной, но платил алименты. Хотел бы извиниться за отца. Узнал о сестре перед самой его смертью», - написал он в своем сообщении на сайте телепроекта.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1832906.