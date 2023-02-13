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Как поддерживать здоровое пищеварение у кошки

Переваривая и поглощая полезные вещества из пищи, ваша кошка получает все питательные вещества, необходимые ей для поддержания отличного состояния. Поскольку здоровье вашего питомца имеет первостепенное значение, корм для кошки - это главное, также вам следует знать несколько вещей о пищеварительной системе кошек, чтобы правильно решать любые возможные проблемы - читайте о них ниже.

Как часто вы должны кормить кошку?

График кормления, ориентированный на двухразовое питание (утром и вечером), доказал свою высокую эффективность, если ваша цель - контролировать потребление пищи и следить за любыми изменениями в поведении. Однако если ваш график не позволяет осуществлять плановое кормление, вы можете выбрать свободное кормление кошки. Это означает, что у нее всегда должна быть еда, которую она может съесть, когда проголодается.

Признаки проблем с пищеварением у кошек

Если ваша кошка неправильно переваривает пищу, одним из наиболее распространенных признаков является плохо сформированный стул или даже диарея. Кошку может тошнить, она может похудеть, у нее может быть тусклая шерсть или она может выглядеть вялой. Кроме того, если у вашей кошки изменился режим посещения туалета или если у нее внезапно пропал аппетит или энергия, это также может быть признаком того, что она испытывает трудности с перевариванием пищи.

Что должны есть кошки?

Для здорового пищеварения у кошек необходимы определенные питательные вещества, которые содержатся только в тканях животных, например, аминокислота таурин и жирная кислота арахидоновая кислота. Вот почему нельзя кормить вегетарианской диетой. Качественный белок помогает кошкам поддерживать тощую мускулатуру, способствует здоровью кожи и шерсти, а также жизненно необходим для оптимальной работы их иммунной системы.

Сбалансированный рацион для кошек также должен содержать оптимальное количество высококачественных жиров, включая жирные кислоты омега-3 и омега-6, а также клетчатку для облегчения пищеварения, витамины и минералы для поддержания здоровья в целом. Легкоусвояемые углеводы также являются полезным источником энергии.

Как поддержать пищеварение вашей кошки

Если вы даете кошке корм самого высокого качества, это помогает оптимизировать пищеварение. Но если у вашей кошки чувствительный желудок или даже легкое расстройство пищеварения, вы можете помочь ей, кормя ее кормом со следующими преимуществами: