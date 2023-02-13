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Общество

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с 53-й годовщиной образования службы

14.02.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 53-й годовщиной образования службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветераны в свою очередь поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником и поблагодарили за внимание и заботу. В настоящее время многие ветераны продолжают активно участвовать в жизни подразделений региональной Росгвардии, передавая свой бесценный опыт и знания действующим сотрудникам, уточнили в ведомстве.

В 2022 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел свыше 20 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели 267 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлекли 21 должностных лиц.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступило свыше 11 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде 98,4 %.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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