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Общество

«Европа Плюс» 15 лет подряд — радио №1 в России

15.02.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

15 февраля «Европа Плюс» объявляет днём №1 и отмечает его вместе со своими слушателями! 15 лет подряд «Европа Плюс» — радио №1 в России*. Уже полтора десятилетия станция удерживает лидирующие позиции в рейтингах, о чём свидетельствуют данные исследований Mediascope, и, задавая темп развития всей отрасли, выступает локомотивом развития отечественной радиоиндустрии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радиостанции.

«Европа Плюс» 15 лет подряд — радио №1 в России. Фото: «Европа Плюс»

Вселенная «Европы Плюс» наполнена яркими героями, захватывающими приключениями и, конечно, самой актуальной музыкой. Неизменную любовь и интерес слушателей радиостанции приносят топовые хиты, популярные шоу и оригинальные внеэфирные проекты. Ежедневно её выбирают свыше 8 600 000 жителей нашей страны, а доля рынка по аудитории составляет 7,2%**, что позволяет на протяжении 15 лет занимать первое место по среднегодовому показателю ежедневной аудитории.

Из суперсовременной VISUAL STUDIO ведётся круглосуточная онлайн-трансляция, позволяющая в режиме реального времени увидеть ведущих шоу, диджеев и знаменитостей первой величины — Уилла Смита, Миллу Йовович, Антонио Бандераса, Сальму Хайек и других прославленных артистов, спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. Здесь же устраивают live-концерты музыканты, имена которых у всех на слуху. В афише проекта «Акустика» известные исполнители и коллективы — LP, Jasmine Thompson, Hurts, Carla’s Dreams, Kadebostany, Alex Clare, Arash, Artik&Asti, Ёлка, NILETTO, Мари Краймбрери, Jony, «Градусы», Zivert, PIZZA, Ваня Дмитриенко, Елена Темникова, Егор Крид, IOWA, BURITO, Банд'Эрос — чьи выступления в студии «Европы Плюс» поклонники могут посетить абсолютно бесплатно, оставив заявку на europaplus.ru.

Ежегодно «Европа Плюс» дарит тонны подарков и фирменного мерча. Кроме того, участвуя в многочисленных розыгрышах, каждый слушатель может получить кругленькую сумму наличных и нескончаемый «КиноКайф» — пригласительные на предпремьерные показы самых ожидаемых блокбастеров.

Фото: «Европа Плюс»

С «Европой Плюс» возможность отправиться в увлекательное путешествие есть у любого. Вариантов масса — вечеринка на высоте 12 000 метров в собственном самолёте радиостанции, экспедиция в поисках вкуса нового фирменного мороженого, поездка на Гран-при «Формулы-1» или сумасшедший уикенд на одном из лучших мировых курортов.

И это ещё не всё. Слушатели «Европы Плюс» регулярно становятся участниками уникальных событий, среди которых прямой эфир из расположенного в Дубае самого высокого в мире здания — Бурдж-Халифа и покорение Эльбруса, главного пика Европы. А также непревзойдённое достижение, зафиксированное экспертами знаменитой книги «Гиннес. Мировые рекорды» — популярное утреннее шоу «Бригада У» разбудило россиян со Шпицбергена, самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты.

Музыку «Европы Плюс» можно услышать не только в эфире. Europa Plus LIVE собирает на своей сцене главных хитмейкеров сезона. В лайнапе масштабного опенейра лидеры еженедельного чарта «ЕвроХит Топ 40». Суммарное количество зрителей шоу превысило 3 000 000, а просмотры в сети перевалили за 30 000 000. К тому же, слушатели могут попасть на выступления Бейонсе, Рианны, Lady Gaga, The Weekend, Katy Perry, Pink, Риты Оры, Зейн, Stromae в других странах. Помимо этого, при поддержке радиостанции в России проходят и концерты всемирно известных исполнителей и групп, таких как: U2, Эд Ширан, Maroon 5, Linkin Park, Сиа, Джастин Тимберлейк, Робин Шульц, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Thirty Second To Mars.

«Главный и важнейший элемент успеха “Европы Плюс”, её надёжная опора и источник вдохновения — бесконечное доверие и любовь наших слушателей. Самые креативные идеи и крутые проекты мы реализуем для них и вместе с ними. Их вкусы не обманешь, и они точно знают, что радио №1 в России* — это гарантия качества, хорошего настроения и неисчерпаемого оптимизма. И мы их не подведём, впереди много интересного!» - сказал директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Больше информации о «Европе Плюс» — в эфире, на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

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Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 8,6 млн слушателей (13,5%), еженедельно более 19,9 млн человек (31,2%), а доля рынка по аудитории станции составляет 7,2%**. 15 лет подряд «Европа Плюс» - радио №1 среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории*.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 396 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания**, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.
Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, YouTube.
Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.
**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

Теги: #европа плюс псков #Европа плюс
Источник: Псковская Лента Новостей
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