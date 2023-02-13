Общество

Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации

Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления президент отметил, что в декабре прошлого года внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.

«Абсолютно очевидно, что применение "цифры" в судопроизводстве будет только расширяться, и наша судебная система должна быть к этому полностью готова, и технически, и организационно, а главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан», - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.