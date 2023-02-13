Общество

Путин рассказал о введении домашнего ареста для бизнесменов

Избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в преступлениях по экономической сфере будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.

Ранее он заявил, что в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, сообщает РИА Новости.

«Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», - сказал Владимир Путин.