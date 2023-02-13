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Основной симптом варикоза назвал эксперт

На начальной стадии варикоз можно спутать с другими проблемами со здоровьем. Например, часто тяжесть в ногах, усталость, отеки списывают на обычное переутомление. Но если вместе с этими симптомами наблюдаются ночные судороги, можно предположить развитие варикоза, пишет RuNews24.

При этом болезнь прогрессирует довольно быстро, а провоцируют и усиливают его проявление сидячая или стоячая работа, говорит хирург-флеболог сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян.

Хирург рекомендует, чтобы не пропустить начало болезни, обращаться к врачам при первых проявлениях варикоза, и не ждать, когда вены начнут проступать через кожу, добавила «Газета.Ru».