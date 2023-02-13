Общество

Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн человек

Общее количество пенсионеров снизилось с 2021 года, следует из данных Социального фонда России, размещенных в единой межведомственной информационно-статистической системе.

Так, общее число пенсионеров уменьшилось с 42,2 миллиона человек (по данным на октябрь 2021 года) до 41,8 миллиона человек (по данным на 1 января 2023 года). При этом, согласно данным, число пенсионеров, которые не работают, практически не изменилось (33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек), а количество работающих пенсионеров снизилось с 8,4 миллиона человек до 7,9 миллиона человек, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, данные показали, что средний размер пенсии в России составляет 19 322 рубля, средний размер пенсии для неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.